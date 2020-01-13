Maaşlara çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı taban ve tavan ücreti ne kadar? Sorusu yanıt buldu. Bu bağlamda 3 Ocak itibarıyla son 6 aylık enflasyon ve buna bağlı olarak ortaya çıkan memur maaş katsayısına göre tavan tutar da yukarı çekildi. Kıdem tazminatı, SSK'lı çalışanların güvencesi niteliğinde. İhbar tazminatı da buna dahil. Kıdem tazminatına hak kazanmak için bir işyerinde en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Tazminat her bir yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor. Ancak üst limiti var. Tavanı ifade eden bu tutar memur maaşlarına yapılan zamma göre her 6 ayda bir değişiyor. Detaylar takvim.com.tr'de yanıt buldu.

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