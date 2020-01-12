0.78 ve 0.79 faiz indirimi ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşları yüzleri güldü. Asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızda ev almak istiyor. Bu bağlamda haberimizde Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank asgari ücretli kredi faiz oranlarını sizler için derledik. Asgari ücretle çalışan 7 milyondan fazla vatandaş kredi oranlarını internette araştırıyor. Asgari ücretlilerin en fazla çekebilecekleri kredi miktarı ve aylık taksitlerinin kaç TL olacağı, vade seçenekleri ile ilgili tüm detayları takvim.com.tr'de okuyabilirsiniz. İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları... Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Peki asgari ücretliler ne kadar kredi alabilir? Asgari ücretlilere hangi bankalar kredi veriyor? İşte tüm detaylar

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