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  • 13.01.2020 09:16
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 09:16

, ve Vakıfbank asgari ücretli kredi oranları! ! ?

? , ve Vakıfbank asgari ücretli kredi oranları takvim.com.tr'de sizler için derledik. 3 büyük kamu bankası olan , Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda vatandaşlar her gün bu bankaların resmi internet siteleri üzerinden kredileri araştırıyor. Kredi faiz oranları ile ilgili indirim açıklaması gelmeye devam ediyor. 0.78 ve 0.79 faiz oranları vatandaşlara oldukça cazip geliyor. İndirim yarışı sürerken kamu bankaları bir hamle daha yapıp, yeni bir kampanya başlattı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye'nin 81 ilinde bulunan anlaşmalı konut projelerine 180 ayda yüzde 0.79 oran uygulamaya başladı.

0.78 - 0.79 faiz indirimi! Asgari ücretli kaç TL kredi alabilir?

0.78 ve 0.79 faiz indirimi ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşları yüzleri güldü. Asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızda ev almak istiyor. Bu bağlamda haberimizde Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank asgari ücretli kredi faiz oranlarını sizler için derledik. Asgari ücretle çalışan 7 milyondan fazla vatandaş kredi oranlarını internette araştırıyor. Asgari ücretlilerin en fazla çekebilecekleri kredi miktarı ve aylık taksitlerinin kaç TL olacağı, vade seçenekleri ile ilgili tüm detayları takvim.com.tr'de okuyabilirsiniz. İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları... Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Peki asgari ücretliler ne kadar kredi alabilir? Asgari ücretlilere hangi bankalar kredi veriyor? İşte tüm detaylar

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HaberlerEkonomi HaberleriZiraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank asgari ücretli kredi faiz oranları! 0.78 ve 0.79 faiz indirimi! Asgari ücretli kaç TL kredi alabilir?
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