Halk Bankası ve Vakıfbank kredi faizlerini indirdi! Kamu bankalarından gelen kredi faiz indirimi müjdesi ardından ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi hesaplama ayrıntıları değişti. Bankaların en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranları %1 civarında kümelendi. İhtiyaç kredisinde en uygun faiz oranı %0,98 oldu. Halkbank'ın ardından en uygun araç kredisi veren bankalar listesinde Vakıfbank yer alıyor. Bankaların konut kredisi faizlerinde 0.79 oranı görüldü! Sıfır konut alımlarında geçerli olan 0.79 konut kredisi faizi ile en uygun konut kredisi ürünü avantajlarından faydalanabilirsiniz. Bu anlamda 13 Ocak 2020 24 Ay, 36 Ay, 60 Ay, 120 Ay, 180 Aylık Vakıfbank ve Halkbank banka faiz oranları sayfamızda.

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