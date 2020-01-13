Vatandaşlara müjde üstüne müjde geliyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi kamu bankaları hem sıfır konutta hem de ikinci el konutta en uygun kredi veren bankalar oldu. Ziraat Bankası, TOKİ sosyal konut projelerinden ev alan kişiler için yüzde 0.49 konut kredisi kampanyası başlattı. Kampanyadan yararlanmak isteyen kişilerin tek yapmaları gereken TOKİ'nin sosyal konut projelerinden ev almak. Ayrıca sıfır evler için ise bu oran 0.79 oldu. Ayrıca Ziraat Katılımda faiz oranını 0.79'a indirmişti. Vakıf Katılım Bankası 0.94 faiz oranı ile en uygun konut kredisi veren banka durumunda. Acil nakit para ihtiyacı olan, araba satın almak isteyen kişiler için ise taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları ile en uygun kredi hesaplama haberimizde.. 0.49, 0.79, 0.94 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi kampanyaları takvim.com.tr'de

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