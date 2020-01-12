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  • 13.01.2020 09:25
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 09:25

13 Ocak konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi oranları düştü mü? 2020 hesaplama, şartları ve son durum nedir?

Bankacılık sektörünün en istikrarlı ve en kaliteli hizmet alınan bankaları arasına girmeyi başaran kredi oranları merak ediliyor. Ziraat Bankası si faiz oranları daha da düşer mi, son durum ne? Bankanın birkaç aydır yüzde 0,99 oranından kullandırdığı faiz oranında daha da düşüş olup olmayacağı merak ediliyordu. Bu bağlamda Ziraat Bankası sıfır ev alımlarında kredi faiz oranını 0,79'a düşürdü. Kamu bankalarının son dönemde başlattığı konut kredisi kampanyalarına birçok özel banka da dahil olmuştu. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur.

Ziraat Bankası 12 Ocak konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

Ziraat Bankası 12 Ocak konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor Türkiye'nin en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası faiz oranları her zaman popüler olmaktadır. Bu bağlamda takvim.com.tr'de. Bankaların en uygun kredi faiz oranları 2020 yılında anlık değişiyor. Ziraat Bankası kredi faiz indirimi öncülüğünde başlayan faiz indirimini derledik. Ziraat Bankası sıfır ev alımlarında faiz oranını 0,79'a düşürmüştü. Ziraat Bankası konut kredisinde dört farklı paket sunuyor. ''Çalışanın artısı konut kredisi'' paketinde %0,99 faiz uygulayan banka, 180 aya kadar vade imkanı tanıyor. Ziraat Bankası, 180 ay vadeye kadar en fazla 5.000.000 TL konut kredisi imkanı tanıyor. Ziraat Bankası konut kredisi 2020 hesaplaması, şartları, maliyet tablosu ve son durumu hakkında detaylarını takvim.com.tr'den okuyabilirsiniz.

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HaberlerEkonomi Haberleri13 Ocak Ziraat Bankası konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları düştü mü? 2020 hesaplama, şartları ve son durum nedir?
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