Ziraat Bankası 12 Ocak konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor Türkiye'nin en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası faiz oranları her zaman popüler olmaktadır. Bu bağlamda takvim.com.tr'de. Bankaların en uygun kredi faiz oranları 2020 yılında anlık değişiyor. Ziraat Bankası kredi faiz indirimi öncülüğünde başlayan faiz indirimini derledik. Ziraat Bankası sıfır ev alımlarında faiz oranını 0,79'a düşürmüştü. Ziraat Bankası konut kredisinde dört farklı paket sunuyor. ''Çalışanın artısı konut kredisi'' paketinde %0,99 faiz uygulayan banka, 180 aya kadar vade imkanı tanıyor. Ziraat Bankası, 180 ay vadeye kadar en fazla 5.000.000 TL konut kredisi imkanı tanıyor. Ziraat Bankası konut kredisi 2020 hesaplaması, şartları, maliyet tablosu ve son durumu hakkında detaylarını takvim.com.tr'den okuyabilirsiniz.

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