13 Ocak 2020 bankalar kredi faiz oranlarını indirme yarışına girdi. Şekerbank, Denizbank, Burgan bank, En para, HSBC, TEB, ING ve İş Bankası kredi faiz oranları kamu bankalarından sonra en fazla araştırılanlar arasına girdi. İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani kişinin ticari amacı dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen kredidir. İşte kredi faiz oranları...

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