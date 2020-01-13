2020 yılına girmemiz ile beraber milyonlarca emekliye maaş zammı yapıldı. Emekliler için güzel haberler bununla da sınırlı değil. Bu bağlamda emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonra maaştan taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak. Örnek verecek olursak, 1800 TL emekli maaşı alan bir kişi 5400 TL'ye kadar avans alabilir. 10 maaş kredi sistemi ile ise 18 bin TL'ye kadar kredi çekebilir. Emekli maaşı alan vatandaşlar kredi veya avans ile anlık ihtiyaçlarını giderme şansına sahip olacak. Peki, SGK SSK Bağkur emeklisi 3 maaş avans 10 maaş kredi başvurusu nasıl yapılır? Emekli maaşı avansı şartları neler?

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