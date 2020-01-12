SGK SSK ve Bağkur emeklisine ikramiye müjdesi geldi! Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye zammı ne kadar?

Bilindiği gibi milyonlarca SGK SSK ve Bağkur emeklisi bayramlarda ikramiye alıyor. Bu bağlamda emeklilere her dini bayram öncesi bin TL ödeme yapılıyor. Bu uygulama 2018'in Ramazan ayında gelmişti. Emekliler bayram ikramiyesi zammı için görüş bildirirken, yeniden değerleme oranı ve enflasyon zammı isteniyor. Emeklilere yeniden değerleme oranınca zam yapılırsa toplam 450 TL fazla ödenek sunulacak. 12.5 milyon emeklinin gözü kulağı gelecek haberde. Peki, bayram ikramiyesine zam olacak mı? Emekli bayram ikramiyesi uygulaması ilk günden itibaren bin TL olarak sürüyor. Emeklilere devlet eliyle 4 bayramda toplamda 4 bin TL para verildi.

12.01.2020 15:46 - Son Güncelleme: 12.01.2020 15:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





