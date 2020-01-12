Milyonlarca SGK, SSK ve Bağkur emeklisi için heyecanlı bekleyiş başladı. 2020 yılında 6,5 zamla birlikte fark ödemeleri de gerçekleşecek. 2020 Ocak ayı Enflasyon zammı sonrası maaş zammı ve fark ödemeleri de yatacak. Peki emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? 2020 maaş farkı ne zaman yatacak? gibi soruların yanıtları tüm emekli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Memur emeklileri, 2020 Ocak ayında zammın yanı sıra 3 aylık fark ödemelerini de alacak. En düşük Bağ-Kur emekli maaşı bin 784 lira 11 kuruş olmuştu. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli maaş zammı ve fark ödemelerinin detayları haberimizde...

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