Hastalara 24 ay maaş müjdesi geldi. Malulen emekli olabilmek için çalışma gücü kaybında dikkate alınan rahatsızlıkların ilk kez sigortalı olunan tarihten sonra başlamış olması gerekiyor. Malül kişinin en az 10 yıl sigortalı olması da aranan diğer bir şart. Aralarında kalp, kanser, epilepsi gibi yaygın hastalıkların ilacının da olduğu 8 bin 844 ilacı karşılayan devlet, ağır hastalıkları yaşayanlara maddi katkıda da bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kanser başta olmak üzere ağır hastalıklara yakalananlara aylık bağlıyor. Bunun için çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporu gerekiyor.

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