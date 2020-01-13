KYK borç affı için son dakika açıklamaları milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda gözler KYK borçlarına çevrilmiş durumda. KYK borçlarının yapılandırılma çalışmaları başlayacak. KYK borçlarının tamamının mı yoksa faizlerinin mi silineceği yönündeki sorular da AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilerle netleşmeye başlamış, KYK'da faizlerin silineceği ve işsiz gençlerin borçlarına erteleme getirileceği belirtileri gelmişti. Kulislerde borçların silinmesi çok olası görülmese de indirimler, ödeme kolaylıkları veya erteleme seçeneklerinde iyileştirmeler olabileceği konuşuluyor. İşte 14 Ocak 2020 KYK borç affı en son haberleri...

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