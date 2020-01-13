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  • 13.01.2020 10:09
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 10:46

Son dakika: BIST100 endeksi 120 bin seviyesinin üzerini gördü! 13 Ocak İstanbul

Son dakika haberi... İstanbul 100 endeksi yeni haftaya yükselişle başlarken, ilerleyen dakikalarda 120 bini aşarak yeni rekorunu kırdı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 119.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin tarihi zirvesi olan 121.532 seviyesi olacağını bildirdi.

Borsa haftaya yükselişle başladı

İstanbul 100 endeksi, yeni haftaya yüzde 0.78 artışla 119 bin 595 puandan başlarken, yükselişini sürdürdü. BIST 100 endeksi 120 bin puanı aşarak yeni rekorunu kırarken; 1 Şubat 2018 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü.

Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 artışla 118.663,70 puandan tamamlarken, hisse senetlerinin haftalık getirisi ortalama yüzde 4,38 oldu.

Analistler, bugün açıklanacak cari işlemler dengesi ve 16 Ocak Perşembe günkü Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Yurt dışında ise cuma günü açıklanacak 'in büyümesi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, ile Çin arasında imzalanması beklenen ticaret anlaşması, ve İran'da devam eden gerilim, Libya'daki ateşkes görüşmeleri ve ABD Başkanı 'ın azil sürecinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 119.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin tarihi zirvesi olan 121.532 seviyesi olacağını bildirdi.

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