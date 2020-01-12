Milyonlarca SGK, SSK ve Bağkur 4A, 4B, 4C'li için emekli olduktan sonra alınacak maaş oldukça önem arz etmektedir. Bu bağlamda

SGK, SSK, Bağkur emeklilerinin en önemli amacı emekli olduktan sonra ne kadar maaş alacaklarını hesaplamaktır. 4A SSK'lı olanlar bugün emekli olurlarsa ne kadar emekli maaşı alabileceklerini SGK'nın uygulaması sayesinde kendileri hesaplayabiliyor. Emekli maaşınız çalışmış olduğunuz süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere nazaran hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha çok maaş almış olduğunu gözlemlemekteyiz. Peki, emekli olunca ne kadar maaş alırım? Emekli maaşı hesaplama 4A kısaca eski ismiyle SSK için e-SGK sistemi üzerinden yapılabilmektedir.

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