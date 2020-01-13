Son dakika: İnşaatlar için yeni kanun teklifi! AK Parti duyurdu...

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Mehmet Muş inşaatlarla ilgili yeni kanun teklifi hazırladıklarını söylerken, "Kaçak yapılarla ilgili cezai müeyyideler artacak. Bundan sonra binalar istenildiği kadar yüksek yapılamayacak. Parsel bazlı imar değişikliği yapılamayacak. Kat serbestliğini kaldırıyoruz. Köylerdeki yapılar için valiliklerden onay alınacak." dedi.

Mehmet Muş'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Kaçak olarak bilinen ya da ruhsatın dışında eklemeler yapılan imalatlarla ilgili tapuya bildirim zorunluluğu getiriyoruz.

Yani bir vatandaş bir daire almaya gittiğinde orada eğer binada böyle bir aykırılık söz konusuysa bunu tapuda görecektir.

Ne zaman kaldırılacak bu? Bu, imalatçı tarafından ruhsata uygun hale getirilene ve belediye tarafından onaylanana kadar tapuda bu kalacaktır.

Düzeltildiği takdirde bu şerh kaldırılacaktır.

Vatandaş bu düzeltmeyi yapmazsa, ilgili belediye o da yapmazsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu kısımları yıkacaktır.

Ortaya çıkacak tüm masraflar yüzde yüz artırılarak idareden tahsil edilecektir. Eğer idare ödemezse merkezi yönetimden gönderilen ödenekten kesilecektir.

Arsanın değerine göre ceza miktarı değişecektir.

Yatay mimari olarak dile getirdiğimiz uygulamanın yer bulması amacıyla, bundan sonra binalar istedikleri kadar yukarı gidemeyecekler.