Ev satın almak için bankalardan konut kredisi kullanacaklara müjdeli haber Ziraat Bankası'ndan geldi. Ziraat Bankası yüzde 0.49 faiz oranlı konut kredisi kampanyası başlattı. İşte düşük faizli konur kredisi hesaplama ve detayları... TOKİ Başkanlığı tarafından hayata geçirilen sosyal konut projeleri kapsamında kullanılabilmesi için Ziraat Bankası'ndan yüzde 0.49 faiz oranlı konut kredisi kampanyası başlatıldı. Vatandaşların merak ettiği Ziraat Bankası TOKİ Sosyal Konut Kredisi kampanyası hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Konut kredisi hesaplama aracı ile, almak istediğiniz kredi türünü seçerek, kredi tutarı, ödeme sıklığı, vade, faiz oranını kendiniz belirleyip ödeme planını oluşturabilirsiniz.

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