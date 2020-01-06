2020 yılına girdiğimiz şu günlerde vatandaşlar Finansbank, Denizbank, Yap kredi ICBC Bank ve Şekerbank taşıt, konut ve bireysel kredi faiz oranı ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi kredisiyle ilgili bankalar tarafından yapılan art arda açıklamalardan sonra konut en uygun konut kredisini ve faiz oranlarını yavaş yavaş ortaya çıkmaya ve listelenmeye başlamıştır. 2020 yılında konut satın almak için büyük bir fırsat oluştu ve 201'un son zamanlarında bankalar tarafından yapılan güncellemelerle faz oranları 1,50'lerden %0,98'lere kadar düşmüştür. Böylece en uygun konut kredisi veren bankalar listesinde de değişiklikler olmuştur. Detaylar takvim.com.tr'de

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ