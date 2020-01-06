Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 07.01.2020 09:13
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 09:13

0.78 müjdesi , Ziraat, Vakıfbank, , TEB ve ING (konut) kredisi oranları... 2020 Ocak ayı kredi faizi çakıldı!

2020 Ocak ayı kredi i düştü mü? 0.78 müjdesi geldi mi? Bu soruların cevapları haberimizde. 2020 yılına girdiğimiz şu günlerde ların en fazla araştırılan temel konusu konut kredisi faiz oranları oldu. Bu bağlamda bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi ürünlerinde uygulanan faiz oranları vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. 2020 yılına girilmesiyle birlikte bankaların müşterilerine sundukları kredi faiz oranları haberimizde yer alıyor… Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısında politika faizini 2 puan düşürerek yüzde 12'ye çekmişti. , 0,79 Vakıfbank ise anlaşmalı konutlar için 0,78 oranı ile kredi kullandırmaktadır. konut kredisi faiz oranını güncellediğini duyurdu.

2020 Ocak ayı kredi faizi çakıldı! 0.78 müjdesi

2020 Ocak ayı kredi faizi vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, İş Bankası, TEB ve ING (ev) konut kredisi faiz oranları haberimizde yer almaktadır. Kamu bankası olarak bankacılık sektöründe faaliyetlerini sürdüren Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank faiz indirimi kampanyalarıyla vatandaşların dikkatini çekiyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından yapılacak açıklamada 1 Ocak 2020 tarihinden sonra sıfır konutlar için verilen konut kredilerinde faiz oranları 0,79 olarak açıklanmıştı. Aynı zamanda Vakıfbank ise anlaşmalı konutlar için 0,78 oranı ile kredi kullandırmaktadır.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri0.78 müjdesi Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, İş Bankası, TEB ve ING (konut) kredisi faiz oranları... 2020 Ocak ayı kredi faizi çakıldı!
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri