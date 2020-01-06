2020 Ocak ayı kredi faizi vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, İş Bankası, TEB ve ING (ev) konut kredisi faiz oranları haberimizde yer almaktadır. Kamu bankası olarak bankacılık sektöründe faaliyetlerini sürdüren Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank faiz indirimi kampanyalarıyla vatandaşların dikkatini çekiyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından yapılacak açıklamada 1 Ocak 2020 tarihinden sonra sıfır konutlar için verilen konut kredilerinde faiz oranları 0,79 olarak açıklanmıştı. Aynı zamanda Vakıfbank ise anlaşmalı konutlar için 0,78 oranı ile kredi kullandırmaktadır.

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