En yüksek faizi hangi banka veriyor? Sorusu birikimlerini bankada değerlendirmek isteyenler tarafından soruluyor. Takvim.com.tr olarak sayfamızda bankaların 32 günlük vadeli mevduat faiz oranlarını derledik. 32 günlük en yüksek faiz veren banka %12,30 faiz oranı ile Burgan Bank olarak kalmaya devam ediyor. Burgan Bank vadeli mevduat faizi, 32 günlük vadede en yüksek mevduat faizi getirisini 2020 yılında tasarruf sahiplerine sunmaya devam ediyor. Mevduat bankalarında açılan hesaplar "mevduat hesabı" ismini alırken katılım bankalarında açılan bu tür hesaplar "özel cari hesap" adını alır. Mevduat hesapları yaygın olarak vadeli ve vadesiz mevduat hesapları diye ikiye ayrılır.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ