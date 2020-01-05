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  • 06.01.2020 09:19
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 09:19

ların 32 günlük vadeli mevduat oranları 2020 güncel listesi! 6 Ocak en yüksek faizi hangi banka veriyor?

En yüksek i hangi veriyor? Sorusu şuan da en fazla konuşulan konular arasında yer alıyor. Bankaların vadeli mevduat faizleri en yüksek 32 günlük vadede sunuluyor. En düşük i %7,75 olurken, en yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi %12,30 olarak uygulanıyor. Bahsi geçen mevduat faizleri, bankaların brüt faiz oranları oluyor. Mevduat; süreli ya da süresiz, karşılıklı ya da karşılıksız bankaya yatırılan para, döviz ya da kıymetli madenlere verilen isimdir. Mevduat hesapları ise bu fonları bir kişi ya da kurum adına banka nezdinde kayıt altına almak için açılır.

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 32 günlük vadeli...

En yüksek faizi hangi banka veriyor? Sorusu birikimlerini bankada değerlendirmek isteyenler tarafından soruluyor. Takvim.com.tr olarak sayfamızda bankaların 32 günlük vadeli mevduat faiz oranlarını derledik. 32 günlük en yüksek faiz veren banka %12,30 faiz oranı ile Burgan Bank olarak kalmaya devam ediyor. Burgan Bank vadeli mevduat faizi, 32 günlük vadede en yüksek mevduat faizi getirisini 2020 yılında tasarruf sahiplerine sunmaya devam ediyor. Mevduat bankalarında açılan hesaplar "mevduat hesabı" ismini alırken katılım bankalarında açılan bu tür hesaplar "özel cari hesap" adını alır. Mevduat hesapları yaygın olarak vadeli ve vadesiz mevduat hesapları diye ikiye ayrılır.

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