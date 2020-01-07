Son dakika: Bakan Pekcan duyurdu! Araç alım satımında yeni sistem Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, araç alım satımlarında yeni bir sistemin devreye sokulacağını açıkladı. Pekcan, "Araç alım satımında Güvenli Satış Sistemi'ni getiriyoruz. Noterlerde eş zamanlı satış bedeli tahsili ve devir işlemi yapılabilecek." açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, araç alım satımlarında yeni bir sistemin devreye sokulacağını açıkladı. Pekcan, "Araç alım satımında Güvenli Satış Sistemi'ni getiriyoruz. Noterlerde eş zamanlı satış bedeli tahsili ve devir işlemi yapılabilecek." açıklamasında bulundu. İşte Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Araç alım satımında Güvenli Satış Sistemi'ni getiriyoruz. Noterlerde eş zamanlı satış bedeli tahsili ve devir işlemi yapılabilecek.

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