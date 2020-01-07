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  • 07.01.2020 11:07
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 11:15

Son dakika: Bakan Pekcan duyurdu! Araç alım satımında yeni sistem

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, araç alım satımlarında yeni bir sistemin devreye sokulacağını açıkladı. Pekcan, "Araç alım satımında Güvenli Satış Sistemi'ni getiriyoruz. Noterlerde eş zamanlı satış bedeli tahsili ve devir işlemi yapılabilecek." açıklamasında bulundu.

Bakan duyurdu! Araç alım satımında yeni sistem

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, araç alım satımlarında yeni bir sistemin devreye sokulacağını açıkladı. Pekcan, "Araç alım satımında Güvenli Satış Sistemi'ni getiriyoruz. Noterlerde eş zamanlı satış bedeli tahsili ve devir işlemi yapılabilecek." açıklamasında bulundu.

İşte Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar
Araç alım satımında Güvenli Satış Sistemi'ni getiriyoruz. Noterlerde eş zamanlı satış bedeli tahsili ve devir işlemi yapılabilecek.
Dünyadan gelen talebin iç fiyat dengesini olumsuz etkilememesi için patates ve soğan ihracatında ön izin belgesi şartı getirdik.

Ayrıntılar geliyor...

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