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  • 08.01.2020 09:20
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 09:20

? 2020 yılı çıktı mı, var mı? ?

çıkacak mı? Sorusu milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. 2020 için Vergi Affı ve 6736, 7020 ve hakkı bozulanlar için yeniden yapılandırma da gündemde. Yapılan düzenleme ile 3 yeni vergi yürürlüğe konulurken vergi cezalarına af getirildi. Yüzde 50 'ye yakın indirim gelecek. tarafından Meclis'e getirilen vergi düzenlemesi kanun teklifi kabul edildi. Vergi indirimi ve vergi borcu yapılandırma ne an yapılacak? Vergi borcu affı ile ilgili gelişmeleri binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlanıyor.

Vergi affı çıkacak mı 2020? En son vergi affı ne zaman çıkarıldı?

Vergi borcu affı son dakika çıktı mı? Sorusu oldukça merak ediliyor. Meclise yeni geleceği iddia edilen paketin içerisinde vergi ve prim borçlarını yapılandırmasına rağmen ödemediği için iptal edilen kişilere af hakkı verilecek. 2020 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yeni bir ekonomi paketi hazırlanıyor. Yapılan düzenleme ile 3 yeni vergi yürürlüğe konulurken vergi cezalarına af getirildi. Yüzde 50 'ye yakın indirim gelecek. AK Parti tarafından Meclis'e getirilen vergi düzenlemesi kanun teklifi kabul edildi. 2020 vergi affı ne zaman çıkacak? Vergi affı ve yapılandırma kimleri kapsıyor?

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HaberlerEkonomi HaberleriVergi affı kimleri kapsıyor? 2020 yılı vergi borcu affı son dakika çıktı mı, var mı? Vergi cezası indirimi ne kadar?
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