Vergi borcu affı son dakika çıktı mı? Sorusu oldukça merak ediliyor. Meclise yeni geleceği iddia edilen paketin içerisinde vergi ve prim borçlarını yapılandırmasına rağmen ödemediği için iptal edilen kişilere af hakkı verilecek. 2020 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yeni bir ekonomi paketi hazırlanıyor. Yapılan düzenleme ile 3 yeni vergi yürürlüğe konulurken vergi cezalarına af getirildi. Yüzde 50 'ye yakın indirim gelecek. AK Parti tarafından Meclis'e getirilen vergi düzenlemesi kanun teklifi kabul edildi. 2020 vergi affı ne zaman çıkacak? Vergi affı ve yapılandırma kimleri kapsıyor?

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