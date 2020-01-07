2020 e-Devlet TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir konut başvurusu nasıl yapılır? İşte TOKİ başvuru şartları

16 Aralık'ta başlayan TOKİ 100 bin sosyal konut projelerinde başvurular devam ediyor. Başvuru işlemini tamamlayan vatandaşlar büyük bir heyecanla TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt ararken henüz başvuru işlemini yapmamış olanlar ise başvurunun nasıl yapılacağını ve başvuru şartlarını araştırıyor. İşte proje hakkında merak edilen tüm bilgiler...

TOKİ 100 BİN KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, dar gelirli vatandaşlara yönelik, "100 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında inşa ettirilecek konutlara başvurular, Dijital Türkiye Portalı (e-Devlet kapısı) üzerinden de yapılabiliyor.

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TOKİ 100 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuru tarihi 15 Aralık 2019-15 Ocak 2019 olarak duyuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, dar gelirli vatandaşlara yönelik, "100 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında inşa ettirilecek konutlara başvurular, Dijital Türkiye Portalı (e-Devlet kapısı) üzerinden de yapılabilecek.