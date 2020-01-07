8 Ocak bugün emeklilikte yaşa takılanlar en son haberler umutlarını canlı tutan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Fakat on gelen haberler ise EYT'lilerin hoşuna gitmeyecek. Başkan Erdoğan son yaptığı açıklamada EYT kapılarını kapatmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda EYT'lilere ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Selçuk, ellerindeki tüm kombinasyonların denenmesine rağmen hiçbirinin maliyetinin sürdürülebilir olmadığını söyledi. İşte 8 Ocak bugün emeklilikte yaşa takılanlar son haberler takvim.com.tr'de. Uzunca bir süredir sosyal medyada tartışılmakta olan EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) son zamanlarda ülke gündeminde kendisine hatırı sayılır düzeyde bir yer edindi.

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