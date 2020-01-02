Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 02.01.2020 10:42
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 10:48

Emekli maaşları yle birlikte ne kadar olacak? ve tavan açıklaması!

2020 yılına girdiğimiz şu günlerde ve Bağkur emeklisi maaş zamları oldukça merak ediliyor. Emeklilerin 2020 kazanç takvimi netleşti. Enflasyon beklentisine göre de zam oranları gerçekleşmiş olacak. Beklentiler yüzde 12 olacağı yönünde. Ocak zammı için son viraja girilirken; TÜED'den ' oranı yüzde 4-5'ten en az yüzde 8'e çıksın' çağrısı geldi. Talep hayata geçerse ek ödeme 90 ile 452 lira arasında değişecek. Ek ödeme miktarları da her yıl Devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor. Merkez Bankası'nın Aralık ayı beklenti anketindeki tahmin bunun yüzde 6.29 olabileceğini gösteriyor. Peki SSK SGK ve Bağkur yle ne kadar olacak?

Emekli maaşları ek ödemeyle birlikte ne kadar olacak?

SSK SGK ve Bağkur emeklisi ek ödeme zammı ile birlikte maaşların ne kadar olduğunu merak ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen TÜFE oranında, memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. En düşük emekli maaşı 1125 TL olan SSK emeklilerine %8,46 zam yapılacak ve maaş 1220 TL olacak. Ek olarak %5 zam daha yapılarak 61 TL eklenecek bu durumda verilecek en düşük maaş 1280 TL olacak. En yüksek emekli maaşı olan 5 bin 887 TL ye %8,46 oranında zam yapılacak ek olarak %4 oranında da ödeme gerçekleşecek. Peki emekli maaşları SSK SSK ve Bağkur ek ödeme ile birlikte kaç para oldu? İşte taban ve tavan emekli maaşı... Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEmekli maaşları ek ödemeyle birlikte ne kadar olacak? Emekli maaşı taban ve tavan açıklaması!
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri