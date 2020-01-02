SSK SGK ve Bağkur emeklisi ek ödeme zammı ile birlikte maaşların ne kadar olduğunu merak ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen TÜFE oranında, memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. En düşük emekli maaşı 1125 TL olan SSK emeklilerine %8,46 zam yapılacak ve maaş 1220 TL olacak. Ek olarak %5 zam daha yapılarak 61 TL eklenecek bu durumda verilecek en düşük maaş 1280 TL olacak. En yüksek emekli maaşı olan 5 bin 887 TL ye %8,46 oranında zam yapılacak ek olarak %4 oranında da ödeme gerçekleşecek. Peki emekli maaşları SSK SSK ve Bağkur ek ödeme ile birlikte kaç para oldu? İşte taban ve tavan emekli maaşı... Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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