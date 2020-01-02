2020 yılı avukatlık asgari ücret tarifesi zammı ne kadar oldu? Avukatlara 2020 yılı içinde hukuki yardımlar, davalar, yürütülecek iş ve işlemler karşılığında ödenecek yeni ücretler belirlendi. Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yeni avukatlık asgari ücret tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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