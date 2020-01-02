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  • 02.01.2020 10:42
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 10:47

2020 yılı tarifesi zammı ne kadar oldu? İşte avukatlık

2020 yılı tarifesi belirlendi. Bu bağlamda avukatlık sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 450, takip eden her saat için 270 lira ödenecek. Kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanmasında 900 lira, tüzük, yönetmelik, vasiyetname hazırlanmasında ücret 2 bin 370 lira olacak - Sulh hukuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 1450, sulh ceza ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 1320 lira, ağır ceza mahkemelerindeki davalar için 6 bin 810 lira avukatlık ücreti alınacak

2020 yılı avukatlık asgari ücret tarifesi zammı ne kadar oldu?

2020 yılı avukatlık asgari ücret tarifesi zammı ne kadar oldu? Avukatlara 2020 yılı içinde hukuki yardımlar, davalar, yürütülecek iş ve işlemler karşılığında ödenecek yeni ücretler belirlendi. Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yeni avukatlık asgari ücret tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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