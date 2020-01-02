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  • 02.01.2020 10:47
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 10:52

belli oldu! ne kadar?

heyecanla bekleniyordu. 2020 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kara göre, ücretler yüzde 20 ile 25 oranında artırıldı. Avukatlara 2020 yılı içinde hukuki yardımlar, davalar, yürütülecek iş ve işlemler karşılığında ödenecek yeni ücretler belirlendi. Peki, 2020 Avukatlık asgari ücret tarifesi ne kadar?

2020 Avukatlık asgari ücret tarifesi belli oldu!

2020 Avukatlık asgari ücret tarifesi ne kadar? Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yeni avukatlık asgari ücret tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Avukatlara sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 450, takip eden her saat için 270 lira ödenecek. Yeni avukatlık ücreti tarifesi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 Avukatlık asgari ücret tarifesi ne kadar? İşte cevaplar...

2020 AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ NE KADAR?

Büroda sözlü danışmanlıkta ilk bir saat için 450, takip eden her saat için 270 lira, çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 935, takip eden her saat için 460 lira, her türlü dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesi 685, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanması 900 lira, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasında 2 bin 370 lira avukatlık ücreti alınacak.

Uluslararası yargı yerlerindeki duruşmasız işlerde 9 bin 250, duruşmalı işlerde 16 bin lira avukatlık ücreti ödenecek.

Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 1030 lira, sulh hukuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 1450, sulh ceza ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 1320 lira, asliye mahkemelerindeki davalar için 3 bin 400, ağır ceza mahkemelerindeki davalar için 6 bin 810 lira avukatlık ücreti alınacak.

Yargıtayda görülen ilk derece davalar için 4 bin 950 lira, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için 2 bin 540 lira avukatlık ücreti ödenecek.

Tarifeyle diğer yargı yerlerindeki iş ve işlemler ile diğer hukuki yardımlar karşılığında ödenecek ücretlerde de belirli oranlarda artış yapıldı.

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