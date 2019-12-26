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  • 26.12.2019 13:34
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 13:37

: e dahil mi? ?

e dahil mi 2020? Çalışanların gözü kulağı asgari ücrete gelecek oranında. Asgari ücret ile birlikte AGİ de araştırılan ve detayları merak edilen konular arasında bulunuyor. Bugün belli olacak Asgari ücretteki artış, işçi ve memur tüm çalışanların gelecek yıl alacağı asgari geçim indirimini (AGİ) de etkileyecek. Eğer asgari ücret zammı yüzde 15 olursa en düşük AGİ tutarı 220.66 TL'ye çıkacak. Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılırsa AGİ 230.25 TL’ye, yüzde 25 artışta da 239.85 TL’ye çıkacak. Asgari Geçim indirimini bilindiği gibi işveren ödüyor. Peki, asgari ücret zammı ne kadar? İşte, AGİ, net, brüt ve zam oranı gibi merak edilen birçok başlığı içeren inin detayları...

Asgari ücrete AGİ dahil mi? AGİ hariç asgari ücret ne kadar?

2020 AGİ zammına ilişkin bir çok tahmin yürütüldü, bugün saat 14.00'da asgari ücretle birlikte AGİ tablosu da ortaya çıkacak. Bu anlamda, '2020 Asgari ücret zam oranı belli oldu mu, ne kadar ve kaç TL olacak? sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Başkan Erdoğan, yapılan görüşmelerin akabinde geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, asgari ücret zammı ile ilgili bir jest yapılabileceği sinyalini verdi. Bu yıl TÜİK hafif iş kolu için 1.940 TL, orta iş kolu için 2086 TL, ağır iş kolu içinse 2.331 TL geçim tutarı açıkladı. Eğer zam yüzde 12 olursa en düşük AGİ ödemesi 220 liraya çıkacak. Asgari geçim indirimi, çalışanın asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması ve vergi dışı bırakılan bölümün çalışana verilmesidir.

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