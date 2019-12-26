2020 AGİ zammına ilişkin bir çok tahmin yürütüldü, bugün saat 14.00'da asgari ücretle birlikte AGİ tablosu da ortaya çıkacak. Bu anlamda, '2020 Asgari ücret zam oranı belli oldu mu, ne kadar ve kaç TL olacak? sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Başkan Erdoğan, yapılan görüşmelerin akabinde geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, asgari ücret zammı ile ilgili bir jest yapılabileceği sinyalini verdi. Bu yıl TÜİK hafif iş kolu için 1.940 TL, orta iş kolu için 2086 TL, ağır iş kolu içinse 2.331 TL geçim tutarı açıkladı. Eğer zam yüzde 12 olursa en düşük AGİ ödemesi 220 liraya çıkacak. Asgari geçim indirimi, çalışanın asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması ve vergi dışı bırakılan bölümün çalışana verilmesidir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ