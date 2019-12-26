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  • 26.12.2019 14:14
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 14:14

1-2 çocuklu apartman görevlisi i - Apartman görevlisi (kapıcı) asgari ücreti kaç para oldu?

Kapıcı i ne kadar oldu 2020? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, dün asgari ücret toplantısı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısının bugün saat 14.00'da gerçekleşecek. Kapıcı asgari ücretinin ne kadar olacağı ise merak konusu. Çalışma Bakanlığı'nda gerçekleşecek son toplantıda 2020 yılı için geçerli olacak asgari ücret belirlenecek. Asgari ücret tutarı henüz belli olmadı. Ancak açıklandığı an detaylar haberimizde olacak.

1-2 çocuklu apartman görevlisi asgari ücreti ne kadar?

Asgari ücret zam oranları bugün belli olacak. En çok merak edilen konu ise apartman görevlisi (kapıcı) asgari ücreti zammı olacak. Kapıcı asgari ücreti ne kadar oldu 2020? Asgari ücret ile ilgili gelişmeler son günlerin merak edilen konuların arasında yer alıyor. Kapıcı asgari ücretinin ne kadar olacağı ise merak konusu. Bugün saat 14.00'da Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısı yapılacak. Asgari ücret veya minimum ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret. Asgari ücret günlük hesaplanır, aylık ödenir.

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