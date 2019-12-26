Asgari ücret zam oranları bugün belli olacak. En çok merak edilen konu ise apartman görevlisi (kapıcı) asgari ücreti zammı olacak. Kapıcı asgari ücreti ne kadar oldu 2020? Asgari ücret ile ilgili gelişmeler son günlerin merak edilen konuların arasında yer alıyor. Kapıcı asgari ücretinin ne kadar olacağı ise merak konusu. Bugün saat 14.00'da Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısı yapılacak. Asgari ücret veya minimum ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret. Asgari ücret günlük hesaplanır, aylık ödenir.

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