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  • 24.12.2019 21:11
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 21:11

Kredi faizlerinde yeni yıl öncesi büyük fırsat! QNB, Şekerbank, Ziraat, Halkbank kredi faiz oranı ne kadar?

Kredi çekme düşüncesi olanlar güncel taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi hakkında bilgi edinmek istiyor. Yılbaşı alışverişi, tatil masrafı, ulaşım giderleri ve diğer ihtiyaçlar nedeniyle daha fazla nakde ihtiyaç duyan tüketiciler, cazip kredi fırsatlarını araştırmaya ve bankalara yönelmeye başladı. Bu kapsamda bankaların için sunduğu fırsatlar devam ediyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla kredi kampanyaları düzenleyen bankalar, yüzde 0,98'den başlayan faiz oranı, 60 aya varan vade ve farklı ödeme seçenekleri sunuyor. İşte QNB Finansbank, Şekerbank, Ziraat, Halkbank kredi faiz oranları...

Kredide indirim fırsat sürüyor! İşte güncel oranlar

Kredi faiz fırsatları ve güncel oranlar vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bankalar kredi çekmeyi düşünenler için yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Yılbaşı dolayısıyla müşterilerinin artan nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli kampanyalar düzenleyen bankalar, birbirinden farklı vade, faiz oranı ve ödeme seçenekleriyle kredi kullanma imkanı sunuyor. Merkez Bankası'nın politika faizini son 4 toplantıda 1200 baz puan indirmesiyle,tüketici kredilerinde de faiz oranları düştü. İşte QNB Finansbank, Şekerbank, Ziraat, Halkbank kredi faiz oranları...

ÖZEL FIRSATLAR SUNULDU

Geçen yılbaşında yüzde 2'nin altında olan ihtiyaç kredileri, bir yılının ardından yüzde 0,98'e kadar geriledi. Yılbaşı kredilerinde maliyetler, başta faiz oranı olmak üzere tahsis ücreti, vade, kredi tutarı ve ödeme seçeneklerine göre değişiklik gösterebiliyor. Bankalar, yeni yıl dolayısıyla düzenledikleri kredi kampanyalarında tüm kesimlere özel fırsatlar sunuyor.

Bankaların kredi faiz oranlarını ve sunduğu fırsatları incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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