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  • 24.12.2019 10:41
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 10:41

2018 2. dönem ? 24 Aralık Buzağı destek ödemeleri yattı mı?

Buzağı desteklemesi ne zaman ödenecek? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için verilen buzağı desteklemesinin 2018 2. dönem ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, 2018 2. dönem ? Buzağı destek ödemeleri yattı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

2018 2. dönem buzağı destekemeleri ne zaman ödenecek? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iki dönem halinde gerçekleştirilen ödemelerin ilki 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılmıştı. Destek ödemesinden faydalanan vatandaşlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? 24 Aralık Buzağı destek ödemeleri yattı mı? İşte cevaplar...

2018/2 BUZAĞI DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılı 2. dönem ödemesi henüz yapılmadı. Ödemelerin Aralık ayının son haftasında yapılması bekleniyor.

Yetiştiriciler, desteğini hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.

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