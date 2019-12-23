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  • 24.12.2019 09:23
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 09:23

Ehliyet harcı, ,2 ve 10 yıllık pasaport harcı ve trafik cezası oranları ne kadar oldu? İşte 2020 zam oranı ve hesaplama

2020 ehliyet harcı, ,2 ve 10 yıllık pasaport harcı ve trafik cezası oranları ne kadar oldu? İşte zam oranı ve hesaplama detayları haberimizde yer alıyor. Trafik cezalarının artacağı 'de yayımlanan kararla açıklandı. 2020 yılında trafik cezaları, ehliyet harcı, pasaport ve Motorlu Taşıtlar Vergisi artış gösterecek. Vatandaşlar trafik cezalarının ne kadar olduğunu merak edip arama motorlarından araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki, 2020 Trafik cezaları ne kadar oldu? Ne kadar zam geldi? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yılda iki kez ödenmesi zorunlu olan ve Karayolları Trafik Kanunu'nun belirlediği şartlara göre trafik şubelerine kayıtlı bulunan motorlu taşıtlardan alınan bir vergi türüdür. Detaylar takvim.com.tr'de

Ehliyet, pasaport harcı! Trafik cezası ve MTV zam oranları...

Resmi gazetede yayınlanan kararda 2020 ehliyet harcı, pasaport harcı, trafik cezası ve MTV zam oranları hakkında açıklama yayımlandı. Açıklanan kararda ehliyet harcı, pasaport harcı, trafik cezası ve MTV zam oranının arttırıldığı belirtildi. Birçok kişi ehliyet, pasaport harcı, trafik cezası ve MTV zam oranlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları 2020 yılında yüzde 22,58 oranında artacak. Ehliyet harcı 2019 yılında 613 lirayken, 2020 yılında 751 lira olacak. Emniyet kemeri kullanmamak 132 lira olacak. 1 yıllık pasaport harcı ise 248.26 TL'den 304,31 TL'ye çıkacak. İşte MTV zam oranı ve hesaplama. Detaylar takvim.com.tr'de

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