Resmi gazetede yayınlanan kararda 2020 ehliyet harcı, pasaport harcı, trafik cezası ve MTV zam oranları hakkında açıklama yayımlandı. Açıklanan kararda ehliyet harcı, pasaport harcı, trafik cezası ve MTV zam oranının arttırıldığı belirtildi. Birçok kişi ehliyet, pasaport harcı, trafik cezası ve MTV zam oranlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları 2020 yılında yüzde 22,58 oranında artacak. Ehliyet harcı 2019 yılında 613 lirayken, 2020 yılında 751 lira olacak. Emniyet kemeri kullanmamak 132 lira olacak. 1 yıllık pasaport harcı ise 248.26 TL'den 304,31 TL'ye çıkacak. İşte MTV zam oranı ve hesaplama. Detaylar takvim.com.tr'de

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