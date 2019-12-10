Ziraat Bankası mevduat faiz oranları güncellendi! Güncellenen Ziraat Bankası vadeli hesap faiz oranlarına göre mevduat faizi hesaplama işlemi revize edildi. Tüm bireysel ihtiyaçlarınızın finansmanında kullanabileceğiniz 60 aya kadar vade imkânına sahip Tüketici Kredimize hemen başvurun, paranız uygun faiz oranları ve dilediğiniz ödeme seçenekleriyle en kısa sürede cebinizde olsun. Bankacılık sektörünün en istikrarlı ve en kaliteli hizmet alınan bankaları arasına girmeyi başaran Ziraat Bankası 10 bin TL 48 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası ile de müşterileri arasında adından sıkça söz ettirmeyi başarmaktadır. Peki Ziraat Bankası kredi faiz oranı düştü mü?

ZİRAAT BANKASI 10 BİN LİRA TÜKETİCİ KREDİSİ HESAPLAMA

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