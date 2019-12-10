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  • 11.12.2019 09:33
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 09:33

Ziraat, ve asgari ücretli kredi oranları! 0.78 ve 0.79 faiz indirimi! (asgari ücretli ne kadar kredi alabilir)

Kamu ları anlaşmalı inşaat şirketleri ile yaptığı anlaşma sonucunda i 0,78'den verebiliyor. Özel bankalarda faiz oranları ise 0,78 seviyesine indi. ING bank geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Asgari ücretli çalışanlar için ise iyi bir haber geldi. Asgari ücretlilerin en fazla çekebilecekleri kredi miktarı ve aylık taksitlerinin kaç TL olacağı, vade seçenekleri ile ilgili tüm detayları okuyabilirsiniz. İşte , ve kredi faiz oranları... Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur.

0.78 ve 0.79 faiz indirimi! Asgari ücretli kredi faiz oranları!

Kredi faiz oranları ile ilgili indirim açıklaması gelmeye devam ediyor. 0.78 ve 0.79 faiz oranları vatandaşlara oldukça cazip geliyor. Bu bağlamda kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceği, konut ya da araba kredisi çekmek isteyenlerin özellikle araştırdığı bir konu. Konut kredisinde bankaların düzenlediği kampanyalar satışlara da yansıdı. İndirim yarışı sürerken kamu bankaları bir hamle daha yapıp, yeni bir kampanya başlattı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye'nin 81 ilinde bulunan anlaşmalı konut projelerine 180 ayda yüzde 0.79 oran uygulamaya başladı. Peki asgari ücretliler ne kadar kredi alabilir? Asgari ücretlilere hangi bankalar kredi veriyor? İşte tüm detaylar

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ %0,99'DAN BAŞLIYOR

Birikimi olmayan ya da yeterli birikimi olmayanlar müşteriler için satın alınacak evin teminat olarak gösterilmesi koşuluyla verilen uygun faizli konut kredisidir. 36 aydan 180 aya kadar vade seçeneği mevcuttur.

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HaberlerEkonomi HaberleriZiraat, Halkbank ve Vakıfbank asgari ücretli kredi faiz oranları! 0.78 ve 0.79 faiz indirimi! (asgari ücretli ne kadar kredi alabilir)
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