Vatandaşlar bankaların kredi faiz indirimlerini yakından takip ediyorlar. Bu bağlamda konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi çekmeyi düşünen yüz binlerce kişiye bankalar tarafından yeni fırsatlar sunulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda kamu bankalarının başlattığı ve özel bankaların peş peşe katıldığı kredi faiz indirimlerine iki haftalık süreçte TEB, INGBank, YapıKredi Akbank ve İş Bankası'da katıldı. Emlak piyasasında hareketlilik yaşanırken son olarak ING Türkiye, konut kredisinde faiz oranını yüzde 0,98'e düşürerek sektördeki en avantajlı faiz oranını sunmaya başladı. Ayrıca Akbank konut kredisindeki indirim müjdesini vatandaşlarla paylaştı. İşte banka banka faizlerde son durum...

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99

İhtiyaç kredisi: 1.62

Taşıt kredisi: 1.19

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