SSK, SGK, Bağkur emekli maaşı ve memur zammının kaç para olacağı milyonlar tarafından oldukça merak ediliyor. 2020 yılının ocak ayı yaklaşırken milyonlarca memur 2020 yılında yapılacak yeni zamlara kilitlendi. Enflasyon rakamlarına göre Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 4'lük normal zamma ilave olarak yüzde 0.71 oranında enflasyon farkı verilecek. Peki 2020 yılında en düşük memur ve emekli maaşları kaç para olacak? Kasım ve Aralık aylarında enflasyonda herhangi bir değişiklik (artış veya azalış) olmaması durumunda, emekli maaşlarına 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olarak toplam %4,31 oranında artış yapılmış olacak.

EMEKLİ, MEMUR VE İŞÇİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 4'lük normal zamma ilave olarak yüzde 0.71 oranında enflasyon farkı verilecek. TÜFE aralık ayında son 10 yılın ortalaması olan yüzde 0.33 oranında artması halinde emeklilere yüzde 6.06 zam, memur ve memur emeklilerine yüzde 4 zam artı yüzde 1.06 enflasyon farkı ödenecek.

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