SSK, SGK ve BAĞKUR emeklilerinin 2020 yılı Ocak zammı için süreç azalıyor. Bu bağlamda zam oranında 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon belirleyici olurken, bunun 5 aylık döneminin verisi belli oldu. Emekli maaşının 2020 yılında ne kadar olacağı binlerce kişi tarafınca merakla araştırılmaya devam ediyor. Peki, emekli maaşlarına ne zaman zam yapılacak? İşte emekli maaşı sıralaması haberimizde yer alacak. Son dönemde gelen göstergeler ise yıllık enflasyonun yüzde 12'nin altında kalacağı yönünde... Bu durumda SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak zammı yüzde 6.65'in altında olacak. Peki SGK SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ne zaman, hangi tarihte zam yapılacak? İşte tüm detaylar

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EMEKLİYE 2'Lİ ZAM FORMÜLÜ

Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. Zam oranında 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon belirleyici olurken, bunun 5 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz- Kasım enflasyonu yüzde 5.71 çıktı. Şimdi gözler Aralık enflasyonuna çevrildi. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak. Ancak tahminler var. 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12. Buna göre bu yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon, yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.65 olarak gerçekleşecek.

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