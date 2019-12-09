Bugün emekli olunca kaç para maaş alırım? Sorusu milyonlarca çalışanın gündeminde yer ediniyor. Emeklik yaşına yakın adaylar ise süreç boyunca ne kadar emekli maaşı alırım sorusunu zihinlerinden fazlaca sık geçiyor. İşte biz bu konuda size aradığınız her bilgiye ulaşabileceğiniz, kapsamlı, doğru ve net bilgiler aktarmak için çalışıyoruz. Emekli maaşınız çalışmış olduğunuz süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere bakılırsa hesaplanmakta. Peki, emekli olunca ne kadar maaş alırım? Emekli maaşı hesaplama 4A doğrusu eski ismiyle SSK için e-SGK sistemi üzerinden yapılabilmektedir.

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

4A SSK'lı olanlar bugün emekli olurlarsa ne kadar emekli maaşı alabileceklerini SGK'nın uygulaması sayesinde kendileri hesaplayabililiyor. Yaklaşık bir değer verse de fikir vermesi açısından kullanmanı tavsiye ederim. Aşağıdaki bağlantıdan TC kimlik numarası veya ssk sicil numarası girildikten sonra "hesapla" butonuna basınca sonuç ekranda görünecektir.

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