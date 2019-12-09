Emekliliği olmayana devlet maaş bağlıyor. Gençliğinde çalışma fırsatı bulamamış olanlar ya da çalışıpta primi ödenmemiş olanlar için devlet maaş imkanı sağlıyor. Şartlar ve detaylar ise şöyle: Prim ve yıl şartını dolduramayan ya da çalışma imkanı bulamayanlar için devlet maaş imkanı sunuyor. Gelire bakılarak verilen bu maaşı almak eskisine göre daha kolay. Aylık 601,57 lira veriliyor, üstelik Ocak'da da tutar artacak. 65 yaş aylığı alabilmek için 3 şart bulunuyor: 'Yaş', 'gelir' ve 'sosyal güvence'. İlk şart, 65 yaşını doldurmuş olmak. Peki geliri olmayana devletten ayda 600 lira üzeri maaş alma başvuru şartları nedir?

MAAŞLAR ZAMLANACAK

Takvim gazetesinden Faruk Erdem'in haberine göre, 65 yaş aylığı da denilen bu ödemeleri alabilmek için zor olan şartlar yapılan düzenlemelerle daha da esnek hale getirildi. Üstelik bu aylıklar çok düşük miktarda iken, zamlarla yükseltildi. Halen 65 yaş aylığı olarak 601,57 lira ödeme yapılıyor. Üstelik bu tutar Temmuz'da memur maaş katsayısında artışla yükselecek. Gelin bu parayı almak için istenen şartların detaylarına bakalım.

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