Erken emeklilik müjdesi! Erken emekli olma şartları nedir? Ne zaman kaç yaşında erken emekli olurum? İşte 5 formül

Erken emekli olma şartları nedir? Milyonlarca çalışanın en büyük hayali emekli olup iyi bir maaşa kavuşmak. Ülkemizde erken emeklilik için 5 önemli fırsat var. Peki bu fırsatlar neler? Kimler erken emekli olabilir, şartları neler? Erken emeklilikle ilgili detaylar haberimizde... Çalışma hayatında yeterli sayıda primi olmayan vatandaşlar için bazı imkanlar var. Çalışma yaşını geçirmiş durumdaki sigortalılar için 3600 günle ve 4500 günle emeklilik olmak üzere iki ayrı formül bulunuyor. Peki "Nasıl erken emekli olunur? 9 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı (4A-SSK) olan çalışanlar için 10 yıllık primle emeklilik imkanı var. Burada 10 yıllık prim (3600 gün) ile birlikte sigortalı olunan tarihten bugüne 15 yıl geçmesi gerekiyor ki bu zaman da çoktan doldu.

09.12.2019 09:54 - Son Güncelleme: 09.12.2019 10:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





