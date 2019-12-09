SSK, SGK, Bağkur emekli, işçi ve memur maaşı enflasyon zammı oranları Ocak ayına artık sayılı günler kala araştırılmaya devam ediyor.

2020 yılında memurlara yüzde 4'lük zammın yanı sıra enflasyon zammı da yapılacak. 2020 yılında en düşük memur zammı 193 lira olacak. En düşük işçi emeklisi zammı 79 lira, esnaf emeklisi 96 lira, çiftçi emeklisi ise 90 lira alacak. TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı enflasyon verileri milyonlarca memur ve emeklinin önümüzdeki yıl alacağı zam ve enflasyon farkının büyük ölçüde ortaya çıkmasını sağladı. Devlet memuru emekliliklerinin maaşına %5'ten fazla olan kısmı kadar artış yapılacak.

EMEKLİ, MEMUR VE İŞÇİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 4'lük normal zamma ilave olarak yüzde 0.71 oranında enflasyon farkı verilecek. TÜFE aralık ayında son 10 yılın ortalaması olan yüzde 0.33 oranında artması halinde emeklilere yüzde 6.06 zam, memur ve memur emeklilerine yüzde 4 zam artı yüzde 1.06 enflasyon farkı ödenecek.

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