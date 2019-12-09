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  • 10.12.2019 09:23
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 09:23

Emekli maaşı ne kadar olacak? , , Bağkur emekli, işçi ve mı kaç para?

, , Bağkur emekli maaşı ve memur mının kaç para olacağı milyonlar tarafından oldukça merak ediliyor. 2020 yılının ocak ayı yaklaşırken milyonlarca memur 2020 yılında yapılacak yeni zamlara kilitlendi. rakamlarına göre Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 4'lük normal zamma ilave olarak yüzde 0.71 oranında enflasyon farkı verilecek. Peki 2020 yılında en düşük memur ve emekli maaşları kaç para olacak? Kasım ve Aralık aylarında enflasyonda herhangi bir değişiklik (artış veya azalış) olmaması durumunda, emekli maaşlarına 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olarak toplam %4,31 oranında artış yapılmış olacak.

1 Ocak 2020 memur ve işçi ve emekli zammı ne kadar olacak?

SSK, SGK, Bağkur emekli, işçi ve memur maaşı enflasyon zammı oranları Ocak ayına artık sayılı günler kala araştırılmaya devam ediyor.
2020 yılında memurlara yüzde 4'lük zammın yanı sıra enflasyon zammı da yapılacak. 2020 yılında en düşük memur zammı 193 lira olacak. En düşük işçi emeklisi zammı 79 lira, esnaf emeklisi 96 lira, çiftçi emeklisi ise 90 lira alacak. TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı enflasyon verileri milyonlarca memur ve emeklinin önümüzdeki yıl alacağı zam ve enflasyon farkının büyük ölçüde ortaya çıkmasını sağladı. Devlet memuru emekliliklerinin maaşına %5'ten fazla olan kısmı kadar artış yapılacak.

EMEKLİ, MEMUR VE İŞÇİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 4'lük normal zamma ilave olarak yüzde 0.71 oranında enflasyon farkı verilecek. TÜFE aralık ayında son 10 yılın ortalaması olan yüzde 0.33 oranında artması halinde emeklilere yüzde 6.06 zam, memur ve memur emeklilerine yüzde 4 zam artı yüzde 1.06 enflasyon farkı ödenecek.

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