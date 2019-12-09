Kredi faiz oranları her daim vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu bağlamda konut, araç ve ihtiyaç kredisinde faiz oranları düşürüldü.

Faiz indirimleri neticesinde piyasada oluşan olumlu havadan hem satıcılar hem de alıcılar memnun durumda. Peki, kredi faizleri daha da düşer mi? Şuanda güncel oranlar içerisinde en uygun oran %0,98 ile ING Bank'a ait. Bunu Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank %0,99 faiz oranıyla izliyor. Taşıt kredisinde ise kamu bankaları olan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası %0,69 faiz uyguluyor. İşte konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi güncel oranlar ve tüm bankalar listesi haberimizde.

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