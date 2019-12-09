Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müjdeli bir haber verildi. Bu anlamda ilk defa ev alacak olanlara 25 bin lira destek verilecek. Kirasını ödeyemeyenlere ise, 1.150 lira verilecek. Nüfusun az kira oranlarının düşük olduğu yerlerde bu tutar 715 TL olarak belirlendi. Son yıllarda kentsel dönüşüm hız kazanmıştı. 20 yılda 6,7 milyon konut dönüşüm geçireceği söyleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı planlamalara devam ediyor. Kentsel dönüşümle ilgili bir haberde kira yardımları ile ilgili oldu %20 oranında zam yapıldı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar belirli bankalara gidip konut hesabı açıyor. Peki ev ve kira desteği başvuru şartları nedir?

KONUT HESABI NEDİR?

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşar belirli bankalara gidip konut hesabı açıyor. Açtığı ve düzenli olarak para yatıran ve destek alınan hesaba 'Konut hesabı' deniliyor.

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