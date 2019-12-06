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  • 06.12.2019 14:04
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 14:13

4 bankadan faiz indirimi! İşte konut, taşıt ve oranları...

4 bankadan ı indirimi geldi! Vatandaşlar bankalar arasın rekabetten en karlı çıkanlar arasında yer alıyor. Bu anlamda vatandaşlar kredi indirim haberleri geldikçe mutlu oluyor. , , Yapıkredi ve kredi faiz oranlarını düşürdü. TEB'te yüzde 0,98'den başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisinden faydalanabiliyor. konut kredisi faiz oranını aylık yüzde 0,99'a çekti. Akbank ise konut kredisinde faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde 0,99'a indirdi. İşte konut, taşıt ve faiz oranları ve tüm detaylar takvim.com.tr'de yer almaktadır.

4 bankadan faiz indirimi! İşte konut, taşıt ve bireysel kredi oranları...

Kredi faiz oranlarında indirim haberleri peşi sıra geliyor. Ziraat Bankası, Akbank, Yapıkredi, TEB faiz indirimi yaptı! İşte konut, taşıt ve bireysel kredi oranları... Akbank, konut kredisinde faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde 0,99'a indirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank tüm vade ve tutarlarda aylık yüzde 0,99'luk avantajlı faiz oranıyla, müşterilerin talep ve tercihlerine göre uygun ödeme seçenekleri de sunuyor. Ziraat Bankası anlaşmalı inşaat şirketleri için konut kredisi faiz oranını 0,79'dan vermeye başladı. Aynı zamanda ihtiyaç kredilerinde indirime gitti ve 1,25 oranına düşürdü. İşte konut, taşıt ve bireysel kredi oranları...

4 BANKADAN FAİZ İNDİRİMİ GELDİ

Özel bankaların sonunda kamu bankaları tarafından verilen 0.99 faiz oranı seviyesinin altına inmesi heyecan yarattı. En uygun konut kredisi faiz oranı yüzde 0.98 olurken devlet bankalarından yüzde 0.79 faiz oranı ile konut kredisi müjdesi beklenmeye başlandı. Ziraat Bankası, Akbank, Yapıkredi ve TEB bankaları faiz indirimi yaptı.

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