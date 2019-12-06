Kredi faiz oranlarında indirim haberleri peşi sıra geliyor. Ziraat Bankası, Akbank, Yapıkredi, TEB faiz indirimi yaptı! İşte konut, taşıt ve bireysel kredi oranları... Akbank, konut kredisinde faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde 0,99'a indirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank tüm vade ve tutarlarda aylık yüzde 0,99'luk avantajlı faiz oranıyla, müşterilerin talep ve tercihlerine göre uygun ödeme seçenekleri de sunuyor. Ziraat Bankası anlaşmalı inşaat şirketleri için konut kredisi faiz oranını 0,79'dan vermeye başladı. Aynı zamanda ihtiyaç kredilerinde indirime gitti ve 1,25 oranına düşürdü. İşte konut, taşıt ve bireysel kredi oranları...

4 BANKADAN FAİZ İNDİRİMİ GELDİ

Özel bankaların sonunda kamu bankaları tarafından verilen 0.99 faiz oranı seviyesinin altına inmesi heyecan yarattı. En uygun konut kredisi faiz oranı yüzde 0.98 olurken devlet bankalarından yüzde 0.79 faiz oranı ile konut kredisi müjdesi beklenmeye başlandı. Ziraat Bankası, Akbank, Yapıkredi ve TEB bankaları faiz indirimi yaptı.

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