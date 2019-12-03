Ziraat Bankası kredi faiz oranları güncellendi. Güncellenen oranlarda ihtiyaç kredisi faiz oranları nispeten düşüş gösterdi. Bu anlamda Ziraat Bankası 10 bin TL 48 ay ihtiyaç kredisi hesaplama yolları, başvuru şartları, başvuru kanalları ve istenen belgeler hakkında bilgiler sayfamızdadır. Tüm bireysel ihtiyaçlarınızda finansman desteği olarak alabileceğiniz Ziraat Bankası tüketici kredisi, 60 aya kadar varan vade imkanları ile müşterilerin kullanımına sunulmaktadır. İnternet platformu üzerinden Ziraat Bankası İnternet Şubesi aracılığı ile de başvuru yapabileceğiniz bu kredi kampanyasında, paranızı uygun faiz oranları ve dilediğiniz ödeme seçenekleri ile en kısa sürede cebinizdedir.

ZİRAAT BANKASI 10 BİN LİRA TÜKETİCİ KREDİSİ HESAPLAMA

Ziraat Bankası kurumsal internet sitesi üzerinden "Hesap Makinesi" programını kullanarak, kullanmak istediğiniz kredi tutarına göre aylık ödemeniz gereken taksitleri ve toplam ödeme tutarını önceden görüntüleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra kullanılan tüketici kredisi tutarına göre değişiklik gösteren en cazip faiz oranlarından da yararlanabilirsiniz.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi hesaplama şu şekilde yapılmaktadır:

Kredi adı: Tüketici Ürün Paketi Kredi tutarı: 10 bin TL Kredi vadesi:

48 ay Kredi aylık faiz oranı: %1,35 Aylık taksit tutarı: 301,33 TL

Yıllık maliyet oranı: %21,6272

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