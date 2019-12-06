2020 Asgari ücret ne kadar oldu? Milyonlarca işçinin alacağı maaş zammı, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleniyor. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, gündemde 2020'de geçerli olacak asgari ücretin olduğunu belirterek, "Bir kişinin yaşam maliyeti 2 bin 578 lira. Arkadaşlarımız bu rakamın üstünde pazarlık yapacaklar. Bu rakamın altında bir şey olursa konuşmayız" dedi. Peki, Asgari ücret ne zaman belli oluyor? 2020 Asgari ücret zammı ne kadar? Ocak zammı belli oldu mu? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLUYOR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını yaptı. Komisyon, ikinci toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde 10 Aralık'ta yapacak. Üçüncü toplantı 17 Aralık'ta işverenleri temsil eden Türkiye Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) yapılacak. Dördüncü ve son toplantı ise Bakanlığın ev sahipliğinde, bu ayın son haftasında yapılması planlanıyor.

2020 Asgari ücretin Aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

TÜRK-İŞ: ASGARİ ÜCRET 2.578 TL'NİN ALTI OLMASIN

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, gündemde 2020'de geçerli olacak asgari ücretin olduğunu belirterek, "Bir kişinin yaşam maliyeti 2 bin 578 lira. Arkadaşlarımız bu rakamın üstünde pazarlık yapacaklar. Bu rakamın altında bir şey olursa konuşmayız" dedi. Türkİş'in 23. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Atalay, kıdem tazminatı uygulamasını geriye götürecek bir düzenlemeyi kabul etmeyeceklerini ifade ederek, "Kıdem tazminatı almayanlar var, bunu düzeltecek her düzenlemeye katkı yaparız" diye konuştu.