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  • 04.12.2019 10:03
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 10:03

hesabı oranları! Faiz indirimi müjdesi! En fazla faiz veren değişti!

Merkez sı tarafından Haziran ayından bu yana yapılan 1000 baz puanlık indirimi sonrası bankaların kredi faiz oranları kadar vadeli hesap faiz oranları da gerilemeyi sürdürüyor. Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimi sonrası bankaların kredi oranları için yapılan indirimlerin yanı sıra vadeli hesap faiz oranları da düştü. Bankaların faizlerinde son durum ne, en yüksek faiz hangi bankada, 10 bin liranın aylık getirisi kaç lira, hangi banka daha yüksek faiz veriyor? Bankaların vadeli hesap türleri arasında yer alan vadeli hesap için açılan vade süresinin 32 gün olarak belirlendiği hesaptır.

En yüksek faiz veren banka değişti! Mevduat faiz oranları...

Vadeli mevduat hesabı vatandaşlar tarafından oldukça fazla bir şekilde araştırılıyor. Bu bağlamda bankaların mevduat faiz oranları değişiklik gösteriyor. Aylık yani 32 günlük kredi faiz oranları için en yüksek faiz veren banka Burgan Bank oldu. Burgan Bank bir önce yapmış olduğu faiz hamlesini geri aldı ve yükselttiği faiz oranının yeniden düşürdü. Burgan Bank Vadeli Mevduat Faiz Oranı yüzde 14 seviyesinden yüzde 13,75 seviyesine çekildi. En yüksek faiz veren banka unvanı değişmezken en yüksek faiz oranı ise düşürüldü. Faiz oranıyla ana paranızın belirttiğiniz gün sayısı süresince faiz getirisi sayfamızda verdiğimiz formülle hesaplanıyor. İşte bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz oranları...

EN FAZLA MEVDUAT FAİZ ORANI HANGİ BANKADA?

Burgan Bank beklenmedik bir hamle yapmış ve en yüksek faiz oranı rakamını yükselterek yüzde 14.10 seviyesine çekti.

Odeabank Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 13.50

Fibabanka Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 13.50

Alternatif Bank Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 13.25

Burganbank Vadeli Mevduat faiz oranı % 13,75

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