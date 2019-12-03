Vadeli mevduat hesabı vatandaşlar tarafından oldukça fazla bir şekilde araştırılıyor. Bu bağlamda bankaların mevduat faiz oranları değişiklik gösteriyor. Aylık yani 32 günlük kredi faiz oranları için en yüksek faiz veren banka Burgan Bank oldu. Burgan Bank bir önce yapmış olduğu faiz hamlesini geri aldı ve yükselttiği faiz oranının yeniden düşürdü. Burgan Bank Vadeli Mevduat Faiz Oranı yüzde 14 seviyesinden yüzde 13,75 seviyesine çekildi. En yüksek faiz veren banka unvanı değişmezken en yüksek faiz oranı ise düşürüldü. Faiz oranıyla ana paranızın belirttiğiniz gün sayısı süresince faiz getirisi sayfamızda verdiğimiz formülle hesaplanıyor. İşte bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz oranları...

EN FAZLA MEVDUAT FAİZ ORANI HANGİ BANKADA?

Burgan Bank beklenmedik bir hamle yapmış ve en yüksek faiz oranı rakamını yükselterek yüzde 14.10 seviyesine çekti.

Odeabank Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 13.50

Fibabanka Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 13.50

Alternatif Bank Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 13.25

Burganbank Vadeli Mevduat faiz oranı % 13,75

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