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  • 06.12.2019 12:07
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 12:31

Son dakika! Bakan Albayrak'tan net mesaj: Tüm saldırıları boşa çıkardık

'da iş dünyası ile buluşma programında konuşan , "Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin desteği ve ferasetiyle özellikle son dönemdeki ekonomik saldırılar da dahil olmak üzere tüm bu saldırıları boşa çıkardık. Şimdi artık yeni bir dönem. Yeniden 'nin, Türkiye ekonomisinin potansiyelini daha da ileriye taşıma, harekete geçirme zamanı. Katma değerli, teknolojiye ve ihracata dayalı bir ekonomik değişim ve dönüşüm sürecini tesis edebilirsek Türkiye'nin potansiyelini bir daha kesintiye uğramayacak şekilde inşallah harekete geçirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak: Tüm saldırıları boşa çıkardık

, 'da iş dünyası ile buluşma programında konuştu. Albayrak "Artık yıllık bazda da pozitif büyümeye geçtik" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde:

YABANCI KURULUŞLAR BÜYÜME TAHMİNLERİNİ REVİZE ETTİ
Ekonomik aktivitede toparlanma eğilimi artıyor. Yabancı kuruluşlar büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmek zorunda kaldı.

BİR SENE ÖNCE DOLARA GÜVENENLERİN HALİNİ SORMAK LAZIM
Yılı %0.5'in üzerinde 1'e yakın büyüme rakamıyla kapatırız. düşmeye başladı, da baskılar yavaş yavaş inmeye başladı. tüm saldırıları boşa çıkardı. Bir sene önce dolara güvenenlerin halini sormak lazım.

ENFLASYON MESAJI
Yılı yüzde 12 enflasyon seviyesinin altında kapatırız. İhracatın artarken ithalatın azalması Türkiye'nin ürettiğinin en güzel göstergesi

BESİCİLERE MÜJDE
Yıl sonuna kadar 500 milyon TL'lik ödeme daha yapacağız.

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