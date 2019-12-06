Son dakika! Bakan Albayrak'tan net mesaj: Tüm saldırıları boşa çıkardık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Erzurum'da iş dünyası ile buluşma programında konuştu. Albayrak "Artık yıllık bazda da pozitif büyümeye geçtik" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde:

YABANCI KURULUŞLAR BÜYÜME TAHMİNLERİNİ REVİZE ETTİ

Ekonomik aktivitede toparlanma eğilimi artıyor. Yabancı kuruluşlar büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmek zorunda kaldı.

BİR SENE ÖNCE DOLARA GÜVENENLERİN HALİNİ SORMAK LAZIM

Yılı %0.5'in üzerinde 1'e yakın büyüme rakamıyla kapatırız. Faizler düşmeye başladı, enflasyonda baskılar yavaş yavaş inmeye başladı. Türkiye tüm saldırıları boşa çıkardı. Bir sene önce dolara güvenenlerin halini sormak lazım.

ENFLASYON MESAJI

Yılı yüzde 12 enflasyon seviyesinin altında kapatırız. İhracatın artarken ithalatın azalması Türkiye'nin ürettiğinin en güzel göstergesi

BESİCİLERE MÜJDE

Yıl sonuna kadar 500 milyon TL'lik ödeme daha yapacağız.