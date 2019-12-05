Faiz oranlarında yaşanan gelişmeler bankaları bir biri ardına faiz düşürmeye zorladı. Önceki gün Akbank ve Yapı Kredi bankaları faiz indirimlerine gitti. Bu bağlamda vatandaşların yüzü gülmeye devam ediyor. Konut bankaların düzenlediği kampanyalar satışlara da yansıdı. Faiz indirimleri neticesinde piyasada oluşan olumlu havadan hem satıcılar hem de alıcılar memnun durumda. Peki, kredi faizleri daha da düşer mi? Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank kredi faiz oranları daha da düşer mi diye merak ediliyor. Halkbank, Ziraat Bankası 0,79 Vakıfbank ise anlaşmalı konutlar için 0,78 oranı ile kredi kullandırmaktadır.

İŞ BANKASI 0,78 İLE KREDİ VERMEYE BAŞLADI

Normal konut kredisi paketinde yüzde 1.10 faiz oranı ile konut kredisi veren İş Bankası anlaşmalı konut projeleri üzerinden ev sahibi olmak isteyen müşterileri için ise yüzde 0.78 faiz oranı ile konut kredisi veriyor. Banka bu sayede 0.79 faiz oranı ile kredi veren kamu bankalarını geçmiş oldu. Sıfır konut almak isteyen kişiler için şu anda en uygun konut kredisi faiz oranı olarak anlaşmalı konut projelerinde 0.78 oranı ile İş Bankası tarafından uygulanıyor.

İş Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.10 olarak belirlendi (İş Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.78 olarak hesaplanmaktadır)

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