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  • 03.12.2019 10:36
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 10:36

, TEB, ve ... 3 Aralık güncel ihtiyaç, konut ve faiz oranları listesi!

3 Aralık güncel faiz oranları listesi oldukça merak ediliyor. Özel bankaların son dakika faiz indirim haberleri gelmeye devam ediyor. İşte 3 Aralık 2019 tarihli tüm bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları listesi ile en uygun kredi veren bankalar ve faizlerde son durum! Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani kişinin ticari amacı dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen kredidir. Bu tip krediyi kurumlar değil, yalnızca reel kişiler kullanabilir. Ancak, işletme sahipleri ticari gelirlerini göstererek kendi adlarına da kullanabilir. İşte 2 Aralık , TEB, ve güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları...

İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi en uygun hangi bankada?

Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde bankaların vermiş olduğu ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları oldukça merak ediliyor. Ev, araba ve nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler güncel faiz oranlarını takvim.com.tr'de takip ediyorlar. İhtiyaç kredisi için konuşacak olursak; En düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 0.98 oranı ile TEB hoşgeldin faizli ihtiyaç kredisi paketinde uygulanıyor. ING Bank tarafından uygulanan yüzde 0.99 ihtiyaç kredisi faiz oranı da yüzde 1 altında olması nedeni ile büyük başvuru görüyor. İşte 3 Aralık ING, TEB, Denizbank ve Fibabanka güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları...

Kredi faiz oranlarında daha da düşüş olmasa bile en azından oranların bu seyirde devam edeceği belirtiliyor. Araç kredilerinde %0,69, konut kredilerinde de %0,98 bandında gezen kredi faiz oranlarının bir müddet daha bu civarda kalacağı tahmin ediliyor. Faiz oranlarında yaşanan düşül sebebiyle hem piyasa satışlardan hem de bankalar krediye olan taleplerden memnun

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HaberlerEkonomi HaberleriING, TEB, Denizbank ve Fibabanka... 3 Aralık güncel ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları listesi!
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