Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde bankaların vermiş olduğu ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları oldukça merak ediliyor. Ev, araba ve nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler güncel faiz oranlarını takvim.com.tr'de takip ediyorlar. İhtiyaç kredisi için konuşacak olursak; En düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 0.98 oranı ile TEB hoşgeldin faizli ihtiyaç kredisi paketinde uygulanıyor. ING Bank tarafından uygulanan yüzde 0.99 ihtiyaç kredisi faiz oranı da yüzde 1 altında olması nedeni ile büyük başvuru görüyor. İşte 3 Aralık ING, TEB, Denizbank ve Fibabanka güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları...

Kredi faiz oranlarında daha da düşüş olmasa bile en azından oranların bu seyirde devam edeceği belirtiliyor. Araç kredilerinde %0,69, konut kredilerinde de %0,98 bandında gezen kredi faiz oranlarının bir müddet daha bu civarda kalacağı tahmin ediliyor. Faiz oranlarında yaşanan düşül sebebiyle hem piyasa satışlardan hem de bankalar krediye olan taleplerden memnun



DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ