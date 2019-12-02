Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde kredi faiz oranları için vatandaşların meraklı bekleyişleri devam ediyor. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları için gözler Merkez Bankası'na çevrilmiş durumda. Merkez Bankası PPK toplantı tarihleri takvimi listesine göre Aralık ayı toplantısı 12 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Peki kredi faizleri düşecek mi, uzmanlar ne diyor? Araç, konut ve ihtiyaç kredisinde son durumlar ne, en düşük faizli krediyi hangi banka veriyor? Özel ve kamu bankalarının düzenledikleri kredi kampanyaları ile birlikte bankalar arası faiz rekabeti de kızıştı. Bankaların peş peşe açıkladıkları cazip oranlar neticesinde kredi çekmeyi düşünenlerin aklına ''Kredi faizleri daha da düşer mi?'' sorusu geliyor.

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından %0,99 faiz oranıyla uygulanan konut kredisi piyasada canlılık sağladı ve bu oranların bir süre daha stabil gideceği uzmanlar tarafından belirtiliyor.

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