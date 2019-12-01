Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indiriminin ardından bankaların mevcut durumda müşterilerine sundukları kredi ürünlerinde uygulanmakta olan faiz oranlarının da düşmesi bekleniyor. Bankaların kredi kampanyaları tüm hızı ile devam ederken kamu bankalarından kredi faiz indirimi müjdesi beklenmeye devam ediyor. Kasım ayı içerisinde kamu bankalarından kredi faiz indirimi müjdesi beklenmişti ancak ne yazık ki Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde beklenen faiz indirimi müjdesi gelmedi. Beklenen faiz indirimi müjdesi yerine Ziraat Bankası'ndan kampanya güncellemesi geldi. Peki Ziraat Bankası konut kredisi faiz indirimi yapacak mı? İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar olacak?

KONUT KREDİSİ 0,69'A DÜŞTÜ MÜ?

Hayallerindeki eve kavuşmak için bankaların konut kredisi ürünlerine büyük ilgi gösteren vatandaşlar, kredi kullanma konusunda sabırlı davranmaya çalışıyor. Son olarak TCMB Başkanı Murat Uysal'ın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından sonra politika faizinde 250 baz puanlık indirime gidildiğini açıklamasının ardından gözler tüm özel ve kamu bankalarına çevrildi.

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